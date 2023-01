¿Qué premios de la Lotería de Navidad 2022 han tocado en Doña Manolita?

Marcos del Mazo via Getty Images

La popular administración conocida como Doña Manolita, situada en la calle Carmen de la capital, ha vuelto un año más a atraer la suerte al vender un cuarto y tres quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

“Que no son uno, que no son dos, que no son tres, que son cuatro”, han gritado las loteras de la administración mientras corrían en corro, brindaban con champán y hacían saltar confeti dorado por todas partes.

Las sudaderas que portaban los loteros llevaban un mensaje en la parte trasera que recaba “Yo no creo en la suerte, yo creo en Doña Manolita”.

No obstante, ninguno de los premiados ha estado presente ya que, tal y como ha afirmado el equipo, “puede estar repartido en cualquier lado” no solo en España sino por todo el mundo, al ser un punto de referencia en la Lotería.

Así se han mostrado, ilusionados, emocionados y con esperanza y el punto de mira puesta en enero. Haciendo sonar una campana y saltando han coreado su próximo objetivo, “A por el Niño”.