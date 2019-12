Quién está detrás de Greta Thunberg: así son los padres y la hermana de la activista

Protagonista: Malena Ernman, una matriarca que intenta relanzar su fracaso musical

De hecho, según informó The Times el pasado mes de agosto, la madre de Greta acudió a una cita por el clima en Estocolmo y allí conoció al empresario Ingmar Rentzhog, presidente del Think Tank We Don’t Have Time. Varios meses después, en agosto de 2018, el mismo Rentzhog fue el encargado de sacar a la luz la historia de Greta. La relación, según informa este medio, es más que evidente.