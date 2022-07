Soy una refugiada ucraniana y hay cosas que no os cuentan sobre la guerra

Además de todo esto, descubrí que millones de mujeres ucranianas refugiadas como yo son objeto de burlas en Internet por parte de personas que piensan que hemos abandonado a nuestro país porque somos “vagas” y “cobardes”, y que lo hicimos por el dinero de las ayudas.

¿Cuánto es ese dinero? Hace poco, viajé 300 kilómetros para llegar al consulado ucraniano a las 8:00 de la mañana. A pesar de que no abriría hasta dentro de dos horas, ya había 25 mujeres en fila, la mayoría con niños, esperando poder recibir 300 euros al mes por cada adulto y la mitad por cada niño, y solo durante un máximo de tres meses. Estoy muy agradecida por ese subsidio, pero no duró mucho. Una mujer en la fila me dijo: “Aquí todos los días son viernes 13”.

Una persona trató de hacerme sentir culpable en las redes sociales diciéndome: “Conozco a alguien que dejó a sus cuatro hijos con un amigo en el oeste de Ucrania y volvió a Kiev para luchar”.

Por favor, decidme, ¿dónde puedo encontrar tales amigos? Y si lo hiciera, ¿podría soportar dejar a mis hijos con ellos a largo plazo? El exilio es especialmente duro para los niños: rabietas, lágrimas, mal humor... Necesitan que al menos uno de los padres esté con ellos.

Nada me gustaría más que volver a casa, si pudiera hacerlo y seguir cuidando de mi familia. Me alegro por los que pueden quedarse, y desde aquí trabajo para ayudarles en lo que pueda. Pero mis razones para irme, como las de cualquier otro refugiado, son suficientes. No tenemos que justificar nuestras decisiones ante nadie, y mucho menos ante la gente que se puso tapones para desconectar de la política y fue permisivo con la propaganda rusa los últimos ocho años mientras algunos de nosotros trabajábamos para dar la voz de alarma sobre el conflicto que se estaba cociendo a fuego lento.

Sabemos quiénes son los que de verdad se preocupan por nosotros. Son las personas que escriben, como hicieron varios de mis amigos cuando cayeron bombas sobre Kiev: “Es demasiado peligroso. Quédate donde estás”.

Muchos de los refugiados que conozco están sumidos en la desesperación, la tristeza y la depresión, que parecen ser las únicas emociones socialmente aceptables que pueden sentir o expresar. Y mucho cuidado con publicar una foto de sí mismos en la playa o en un partido de fútbol, porque enseguida los acusan de ser traidores sin corazón.

Pero sucumbir a esa opinión es un crimen en dos sentidos: ni nos facilita la vida ni nos ayuda a ganar la guerra.