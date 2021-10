El Congreso tumba la propuesta de Más País para regular el cannabis

La regulación del cannabis se queda en la sombra, después de no pasar su primer trámite en el Congreso. A Más País no le salen los números para que la propuesta para regular de forma integral el cannabis continúe su camino a convertirse en ley, con el rechazo demostrado por los parlamentarios del PP, PSOE y Vox, principalmente, dado que aún no se ha realizado la votación.

Durante su discurso, Errejón ha recordado que la regularización del cannabis no es un estímulo para su consumo y ha añadido que el no apoyar su propuesta no supone el fin del cannabis en España, sino al contrario porque el mercado negro mantiene sus actividades. “El consumo ya es un hecho, no se puede hacer política sanitaria con actividades que se realizan en la clandestinidad”, ha mencionado ante el pleno y ha lamentado la postura del grupo socialista.

La iniciativa, apoyada por Unidas Podemos, la CUP y EH Bildu, entre otros, propone el marco legal que regularice y despenalice el consumo de la marihuana, la “declaración y reconocimiento del valor y carácter universal, cultural, sociológico, lúdico, recreativo, medicinal, comercial e industrial de la planta «Cannabis Sativa L» en todas sus variedades”.