Ruth Lorenzo: "Vox siempre ha existido, solo que se llamaba PP"

Cada artista es un mundo y ella fue bajo unas directrices, no fue ella en sí. Amaia es muy artista, si va a Eurovisión tiene que ir con su propia propuesta para hacer un papel que pueda defender y que con el paso de los años se sienta orgullosa. A mí ella me encanta.

No tengo uno más cómodo que otro. Es lo que va pidiendo cada canción, me van saliendo solas.

Pero lejos de no mojarse, la representante de España en Eurovisión en 2014 no duda en contestar a cualquier pregunta y a arremeter contra todo lo que ella cree. Y lo hace con la misma naturalidad con la que respondió en un storie de Instagram a un usuario que le dijo “menudo pollazo tienes” .

Desde 2005, solo Pastora Soler ha conseguido igualar su décima posición. La mayoría de los años no hemos conseguido bajar ni del puesto 20, ¿es verdad que elegimos mal las canciones que llevamos?

Apuestan por hacer cosas diferentes cada año y por supuesto que hay errores y aciertos.

Hace escasos días arrasó con su respuesta a un comentario machista en Instagram, ¿es habitual encontrarse este tipo de mensajes?

En cuanto haces un live y es de noche te salen muchos trolls. Este señor no solo me comentó eso, me dijo que le enseñara el culo, las tetas e incluso me dijo hail Hitler. Al final era como váyase usted a su casa y deje mi Instagram tranquilo, así que llegó un momento en el que dije hasta aquí.

Este tipo de gente no es lo habitual, pero siempre hay alguno suelto y yo tiendo a contestar. Les tienes que dar el mismo ‘zasca’. Ves a alguien que está haciendo una promoción de su trabajo con sus seguidores y entras a decir chorradas, por favor.

¿Las redes sociales ayudan a encontrarse a este tipo de individuos?

Hay mucho cobarde. Dudo que por las calles un señor se ponga delante y me diga ‘enseñame las tetas’, porque se lleva un hostión que no lo cuenta. Detrás de una pantalla y en el anonimato todos son muy valientes. En la calle no hay tanto acosador como en las redes.

¿Sigue siendo la sociedad machista?

Estamos lejos de la igualdad de pensamiento. Estamos cada vez más cerca en la igualdad en derechos, pero cada vez más lejos en que nuestras mentes estén iguales. He estado en países nórdicos, he salido de fiesta y les comentaba a mis compañeros: ‘Aquí los hombres no te miran’. Me decían que era una falta de respeto. Estamos muy lejos de ese tipo de igualdad.

También hay comentarios de ese tono de una mujer a un hombre, pero creo que somos distintas. Del hombre buscamos otras cosas.

¿Puede ir a mejor de alguna manera?

Mediante la educación. Hay que decirles a los más pequeños que somos iguales. Lo que vivimos hoy es una consecuencia de lo que se vivió ayer. Si queremos que el mañana sea diferente hay que contarles a los niños y niñas un mensaje distinto y esto no se hace. Se arrastra siempre lo mismo, no hay un borrón y cuenta nueva.