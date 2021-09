Salir por tierra de Afganistán, el complicado último recurso para evitar a los talibán

Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images Un grupo de niños afganos espera a entrar en Pakistán por el paso de Chaman, el pasado 28 de agosto.

Sin embargo, a día de hoy eso son castillos en el aire, por lo que los afganos están intentando salir por tierra, unos con el propósito de quedarse en los países vecinos a ver cómo evolucionan los acontecimientos y otros con en anhelo de llegar a Europa . Al norte, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán tienen las fronteras cerradas. No es una vía posible. Quedan Pakistán e Irán como salidas.

RTVE ha confirmado in situ que la embajada española ha conseguido sacar a los últimos evacuados de Afganistán gracias a un mecanismo de cooperación con las autoridades pakistaníes.

El aeropuerto internacional de Kabul está en manos de los talibanes. La esperanza de evacuar por aire a los nacionales y colaboradores de los países extranjeros que han estado en Afganistán en los últimos 20 años, así como a civiles no vinculados con estos estados pero amenazados de muerte por el régimen islamista, se disolvieron el pasado 31 de agosto, fecha límite para la salida fijada primero por EEUU y cerrada luego con los talibán.

The Guardian ha documentado que antes de la caída de Kabul unas 21.000 personas cruzaban por ese punto todos los días -lo que ya era el triple de las 6.000 diarias antes del avance talibán-, pero ahora están llegando más de 100.000 al día a esa frontera y nadie sabe qué va a pasar con ellas. Pero la confusión es tal que, pese a estos datos recopilados directamente por un medio serio en la frontera, la ONU relativiza los cruces: “No vemos desplazamientos a gran escala. Hemos observado un ligero incremento de refugiados en Chaman”, dijo a Efe un portavoz de ACNUR en Pakistán, Qaiser Khan Afridi.

Pakistán ha dicho que no aceptará más refugiados afganos, pero el cruce fronterizo terrestre entre Spin Boldak y Chaman ha permanecido abierto. Es el favorito de los que escapan, porque esa frontera está cerca de centros urbanos importantes como Kabul, Jalalabad y Kandahar. Según la web Pakistan Defence , que cita a funcionarios locales, un número “sin precedentes” de personas están cruzando en los últimos días, aunque no concretan cifras.

Llegar hasta allí es complicadísimo. Hay que atravesar terrenos peligrosos, muy áridos y remotos, sin servicios pero con presencia creciente de talibanes, que controlan 33 de las 34 provincias afganas y cada día que pasa tienen más reclutas en sus filas. Islamistas que por un lado dicen que facilitarán la salida a quien quiera pero, en la práctica, avisan de que no dejarán que se vaya nadie, como han publicado medios como la BBC .