Sánchez se planta tras lo que le ha llamado Abascal: pide que "ese término" se retire del acta

Abascal ha tildado de “autócrata” al jefe del Ejecutivo y le ha avisado de que a los españoles “se les ha acabado la paciencia” y no están dispuestos a asumir más “trampas” del Ejecutivo, con su “fanatismo climático” y “obsesiones ideológicas”.

“Usted ha venido a reclamar unidad para sumirnos en el desastre cuando ni siquiera su Gobierno está unido y pacta con los enemigos de España y de la unidad. Déjese de palabrería, no le creemos, no es sincero, es un autócrata, quiere hacer lo que usted quiera al margen de esta Cámara y de su partido”, ha denunciado.

“Pero que me llamen también autócrata y que poco menos que me homologuen a un verdadero autócrata como es Putin es de todo punto ofensivo. Y me gustaría, señora presidenta, que se pudiera retirar ese término del acta del debate”, ha afirmado.