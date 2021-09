La sanidad madrileña hace agua: “Estamos desbordados. Muchos tomamos ansiolíticos para ir a trabajar”

Alejandro Martinez Velez/Europa Press via Getty Images

Alejandro Martinez Velez/Europa Press via Getty Images La Marea Blanca por la sanidad pública inunda las calles de Madrid el 20 de junio de 2021 en protesta por la gestión de la Atención Primaria por parte del Gobierno de Díaz Ayuso.

“La situación es crítica”, “estamos desbordados”, “los compañeros van medicados a trabajar”, “no podemos crear médicos con una varita mágica”. Estas afirmaciones salen indistintamente de la boca de médicos y enfermeras que trabajan en la Comunidad de Madrid. Denuncian no sólo que no pueden más, sino que el sistema sanitario actual es insostenible por un déficit “crónico” de profesionales que se ha agravado en los últimos meses y amenaza con hacer “estallar” toda la estructura. En pocas palabras, se quejan de que son muy pocos, y los pocos que son están muy quemados. También lamentan, sobre todo, que no haya visos de mejora.

María Justicia es médica de familia desde hace 30 años y presidenta de Atención Primaria en el sindicato AMYTS. Confiesa que lo que ocurre en la sanidad madrileña, especialmente con la Atención Primaria, le “duele en el alma”. Aunque los meses de verano han sido tradicionalmente complejos en los centros de salud por las vacaciones de los profesionales, lo que ha sucedido estos meses los ha superado.

“Cada vez hay menos médicos suplentes. Irte de vacaciones supone que tus compañeros asumen la carga extra, y es una ansiedad. Además vuelves sabiendo que te vas a encontrar una carga enorme”, describe Justicia. “Es un estrés impresionante. En verano lo pasamos fatal”, reitera la médica, que asegura que si “sobrevive” el sistema es a costa de “la sobrecarga” que recae sobre los profesionales, “haciendo horas de más y no saliendo casi nunca a la hora”.