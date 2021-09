Se queja en una reseña en Google de que no le ponen tapa y el dueño lo retrata en 25 minutos

Ir a por lana y salir trasquilado. Este conocido refrán le va como anillo al dedo a la respuesta que el dueño de un local le ha dado a un cliente que se quejó amargamente de que por tercer día consecutivo no le hayan puesto tapa.

La cuenta Soy Camarero, dedicada a recopilar todo tipo de reseñas, ofertas y casos de explotación laboral ocurrida en el mundo de la hostelería se ha hecho eco de este llamativo intercambio de mensajes.

“Tres días seguidos en la terraza y el mismo camarero no nos trae tapa”, se ha quejado un comensal, que como siempre en estos casos le ha plantado una estrella en Google, siendo el máximo cinco.

Lo que nadie esperaba era que a los 25 minutos de publicar la reseña el dueño del establecimiento le diese una rotunda e implacable réplica.

“Ayer no vino y con el descafeinado de sobre no se pone tapa. Aún así le hemos puesto unas alitas de pollo que si se descuida no deja ni los huesos”, ha replicado el dueño del negocio.

Aquí puedes ver la reseña completa y las reacciones que ha despertado en Twitter.