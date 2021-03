Tenía solo un testículo, tomaba semen de toro y otros secretos sexuales de Adolf Hitler

1. Solo tenía un testículo

“Durante la I Guerra Mundial recibía bromas en las duchas porque sus genitales estaban infradesarrollados”, recuerda el psiquiatra Robert M. Kaplan en el documental. Esto podría haber motivado su carácter y su afán de dominación en un futuro. De ahí también que durante la II Guerra Mundial, los soldados británicos cantaran “Hitler has only got one ball” (“Hitler sólo tiene un huevo”) con la música de la popular Marcha del coronel Bogey.