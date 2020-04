Señor ministro de Cultura y Deporte: dimita

Desde que empezó esta pesadilla sanitaria he defendido al Gobierno de mi nación como he defendido al de mi comunidad autónoma. Es momento de remar todos a una, de ayudarnos y mantener la calma para poder transmitirla a los demás. Eso incluye apartar a las personas que estén dañando a los demás, y el ministro de Cultura actual, José Manuel Rodríguez Uribes, ha dinamitado las esperanzas de una parte de la población, la de la cultura. Hace unas horas anunciaba que no habrá ayudas para un sector en una situación crítica.

No entender la importancia de la cultura en España es no haber entendido España. Como he repetido hasta la saciedad, la grandeza de este país no son las guerras lejanas ni las sedas de jubones nobles o una industria pesada en la que siempre hemos sido deficitarios. La grandeza de este país, lo repito porque parece que el señor ministro de Cultura lo desconoce, son Picasso, Velázquez, Buñuel, Cervantes, El Greco, Albéniz, Salzillo, Paco Rabal, El Prado y el MNAC, el Teatro Real y La Mar de Músicas. Pero además de ser la grandeza de España, la cultura es un 3.2 del PIB y el 3´7 del empleo total. Somos unas 700.000 personas que llevamos un mes volcando libros en redes, dando conferencias virtuales, cantando en directo con nuestras guitarras, regalando nuestro trabajo y enseñando las obras de nuestras galerías, escribiendo en redes poesías o textos de arte. Somos la esperanza que entra en las casas de la gente inventando historias para que el miedo se vaya quedando pequeñito y poder aplastarlo con el pie.