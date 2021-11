Sí, lo ha dicho: la frase de Pablo Casado sobre la energía solar con la que muchos alucinan

Pablo Casado, presidente del PP, ha participado este domingo en el Congreso del PP de Castilla-La Mancha, donde se ha referido al acto de Yolanda Díaz de este sábado, tildándolo de “aquelarre” y donde ha cargado contra algunas de las políticas del Gobierno.

Por un lado, se ha mofado de la iniciativa del Ministerio de Consumo para hacer una dieta saludable, animando al Gobierno a “que vayan un día con un pastor y que les enseñe a comer sano”.

Por otro, también ha criticado la política energética del Ejecutivo de Pedro Sánchez, asegurando que quieren acabar con todas las energías salvo con una: la solar.

Y lo ha explicado así:

“Aquí a la izquierda no le gusta la nuclear y no le gusta el carbón y no le gusta el gas y no le gusta la hidroeléctrica y no le gusta ahora la eólica, y se quejan de que los molinos dañan el paisaje. Claro, sólo les gusta la solar. Y a mí. Pero es que antes de ayer a las ocho de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las ocho de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera. Básicamente, porque era de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica”.