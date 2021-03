Soraya: "Fui una mujer maltratada física y psicológicamente"

La cantante Soraya Arnelas se ha sincerado este martes sobre un episodio oscuro de su carrera en una entrevista con la soprano Pilar Jurado para su canal de YouTube Pilar&Friends.

La exconcursante de OT ha hablado sobre el maltrato que sufrió por parte de su ex antes de entrar en el talent en 2005 y cómo le cambió la vida. “Entonces yo tenía una pareja que era de todo menos buena persona. Era un tipo bastante nocivo, un tipo que me maltrataba psicológicamente y físicamente. Después de mucho pensármelo, tras ver un casting de Operación Triunfo decidí presentarme”, ha contado.

La extremeña ha recalcado que la decisión de presentarse al programa en ese momento tan duro de su vida le cambió la vida. “Me agarré a la oportunidad porque si no iba a ese casting no sé cómo hubiese terminado hoy en día”, ha enfatizado.

“La música me salvó la vida. Fui una mujer maltratada psicológicamente y físicamente, pero nunca lo conté. Ahora, con el paso de los años, no me apetece hablar de ello pero lo cuento como parte del proceso de evolución que he tenido para que la gente sepa cómo soy quién soy y cómo he llegado hasta aquí con qué carácter”, ha señalado.