Un nuevo estudio muestra cómo se siente la Generación Z ante la IA… y quizá no es justo lo que muchos esperan

El entusiasmo de los jóvenes por la Inteligencia Artificial (IA) ha caído drásticamente. Según una encuesta realizada entre febrero y marzo a más de 1.500 personas de entre 14 y 29 años señala que la esperanza y el entusiasmo por la IA en este grupo ha pasado del 27% al 18%. De hecho, un tercio de los encuestados llegó a decir que la tecnología les causaba enfado.

"En la mayoría de estos casos, los jóvenes de la Generación Z se han vuelto cada vez más escépticos y negativos, partiendo de una posición en la que, incluso el año pasado, no eran particularmente positivos al respecto", señaló Zach Hrynowski, investigador sénior de educación de Gallup que trabajó en la encuesta, al New York Times.

Uno de los motivos que explican estos datos es que les preocupa que el uso de esta tecnología pueda afectar a su creatividad y a su pensamiento crítico, a pesar de que muchos reconocieron usarlo en la escuela e incluso en el trabajo. Además, cerca de la mitad de los encuestados señalaron que los riesgos superaban a las expectativas en el ámbito profesional. Tan solo el 15% respondió que la IA presentaba un beneficio neto.

Según explica The New York Times, "los jóvenes adultos citaron diversas razones para sus reservas sobre la inteligencia artificial, entre ellas la amaenaza a los empleos de nivel básico, la sustitución de la interacción humana y la propagación de desinformación impulsada por la IA en las redes sociales".

Estas preocupaciones se pueden comprobar en los jóvenes que se encuentran ahora eligiendo carrera universitaria, como es el caso de Sydney Gill, de 19 años, quien dice que aunque al inicio era optimista con la situación, ahora se ha vuelto escéptica. "Siento que cualquier cosa que me interese tiene el potencial de ser reemplazada, incluso en los próximos años", señala al diario estadounidense en una entrevista.

En el caso de Abigail Hackett, de 27 años, aunque reconoce que utiliza la IA en su trabajo, puntualiza que en su vida diaria no suele hacerlo para que sus habilidades sociales no se atrofien. "Sigo sintiendo reticencia a usarlo para redactar mis comunicaciones con otras personas, simplemente porque creo que algunas de esas cosas son muy humanas y me gustaría que siguieran siéndolo", señala la misma, quien también participó en la encuesta.