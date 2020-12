Todo lo que debes saber si eres un ciudadano español y te afecta directamente el Brexit

Es un hecho. Después de innumerables idas y venidas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, han firmado este miércoles los tres tratados que regularán a partir de este viernes la relación entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido.

Para resolver todas las dudas que puedan surgir a los ciudadanos, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha lanzado una campaña informativa. Estos son algunas de las preguntas a las que da respuesta:

¿Qué pasa si vivo en Reino Unido y tengo intención de seguir haciéndolo después del Brexit? ¿Qué tengo que hacer?

Todos los ciudadanos de la UE y sus familiares que deseen seguir residiendo, trabajando o estudiando en el Reino Unido después del 30 de junio de 2021, deberán solicitar obligatoriamente (incluidos los menores de edad) un permiso de residencia en base al EU Settlement Scheme, un nuevo procedimiento del Ministerio del Interior británico (Home Office). Para ello, se requiere que el ciudadano de la UE resida en el Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020.

¿Qué plazo tengo para solicitar elpre-settled status o settled status?

El plazo final para solicitar dichos permisos de residencia en base al EU Settlement Scheme será el 30 de junio de 2021. Para ello, se requiere que el ciudadano de la UE resida en el Reino Unido desde antes del 31 de diciembre de 2020.

¿Dónde puedo conseguir información sobre el procedimiento o resolver mis dudas?

La Ventanilla Única Brexit puede asistir a ciudadanos españoles con el procedimiento EU Settlement Scheme. Para ello, puede contactar a través de nuestro correo electrónico emb.londres.brexit@maec.es o a través de la Centralita Brexit a los siguientes números:+44 (0) 1158 575508 para llamadas desde el Reino Unido y +34 91 8362248, para llamadas desde España. Horario: de lunes a viernes de 9 a 18 horas (zona horaria Reino Unido).

Quiero empezar a residir en Reino Unido después del 1 de enero de 2021. ¿Qué tendré que hacer?

Los ciudadanos de la UE y sus familiares que deseen trasladarse al Reino Unido para residir, trabajar o estudiar después del 31 de diciembre de 2020 deben saber que el 1 de enero de 2021, entrará vigor el nuevo sistema migratorio británico. Por tanto, todos aquellos ciudadanos que deseen entrar en el Reino Unido para trabajar, estudiar o residir (independientemente de su nacionalidad)deberán regirse por el nuevo sistema migratorio británico. Podrá encontrar toda la información disponible hasta la fecha en el siguiente enlace.

Si tiene dudas sobre el nuevo sistema migratorio británico, puede consultar la información en la página web de las autoridades británicas, en el apartado Check if you need a UK Visa.

¿Necesitaré visado si quiero visitar Reino Unido?

En el caso de los ciudadanos de la UE que deseen entrar en el Reino Unido como turistas a partir del 1 de enero de 2021, podrán hacerlo hasta un máximo de 6 meses sin necesidad de tramitar un visado. Todos los ciudadanos que deseen entraren el Reino Unido por otros motivos, como trabajar o estudiar, deberán tramitar un visado con antelación.

¿Cómo podrán los turistas entrar y salir del Reino Unido? ¿Necesitaré pasaporte?

Los ciudadanos de la UE, el EEE (Espacio Económico Europeo) y Suiza pueden seguir viajando a lReino Unido para vacaciones o viajes de corta duración, sin necesidad de un visado.Tendrán que mostrar un pasaporte válido o un documento nacional de identidad si es ciudadano de un país de la UE, Islandia, Liechtenstein,Noruega o Suiza. El DNI no será válido para entrar en el Reino Unido a partir del 1 de octubre de 2021, aunque se puede seguir utilizando una tarjeta de identificación nacional para entrar en el Reino Unido hasta al menos el 31 de diciembre de 2025 si la persona ha establecido o preestablecido su estatus bajo el EU Settlement Scheme o tienen un permiso de trabajador fronterizo. Se pueden usar las eGates automáticas en algunos aeropuertos si se posee un pasaporte biométrico y se es mayor de 12 años. Además, no habrá controles de inmigración rutinarios en los viajes dentro de la Zona de Viaje Común, y no habrá ninguno en la frontera terrestre entre Irlanda del Norte e Irlanda.Todavía es posible entrar en el Reino Unido con un pasaporte que caduca en menos de 6 meses.

Tengo un carné de conducir español ¿voy a poder seguirconduciendo en el Reino Unido sin problemas?

Los residentes en Reino Unido que empezaron su estancia siendo menores de 67 podrán seguir conduciendo en el Reino Unido con un carné de conducir emitido por un Estado miembro sin cambios hasta los 70 años. Si pasó a ser residente en el Reino Unido siendo mayor de 67 años, podrá seguir usando su carné de conducir europeo hasta un máximo de 3 años. Posteriormente, deberá intercambiar su carné de conducir españolpor uno británico.Los visitantes podrán seguir usando su carné de conducir europeo.

¿Qué ocurre con las tarifas de roaming?

A partir del 1 de enero será potestad de los distintos operadores de telefonía móvil ofrecer unas condiciones similares a las actuales.Algunos operadores del Reino Unido ya han anunciado que lo harán.

Si todavía te surgen más dudas puedes encontrar toda la información aquí.