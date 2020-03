Un enfermero de La Paz arrasa al plantear esta solución a la sobrecarga de la sanidad pública

Los casos de coronavirus en España no dejan de crecer y desde la sanidad pública se advierte de que, tras años de recortes, se puede llegar a un colapso del sistema.

Para hablar de ese tema, TVE ha entrevistado a Guillén del Barrio, enfermero del hospital La Paz de Madrid y portavoz del sindicato MATS, que ha subrayado que en el año 2008 la sanidad pública madrileña tenía 2.100 camas más que ahora. “Yo creo que con esto lo he dicho todo”, ha criticado.

El sanitario ha subrayado que “evidentemente” la situación es complicada porque “falta personal, falta material y faltan equipos de protección”. “Nos estamos dejando la piel para que no se quede nadie sin atender”, ha subrayado.

Del Barrio ha admitido que se ha contratado personal sanitario, pero ha señalado que no se está contratando suficiente personal no sanitario, como celadores, personal administrativo o de limpieza. “Sin ellos, un hospital no funciona. Hay que reforzar toda la gente que hace falta, que es mucha”, ha insistido.