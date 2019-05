Un joven español, extrabajador de la NASA y del Banco Mundial, busca hacer historia en el primer partido político europeo

¿En qué se diferencia su programa del de otras formaciones más tradicionales?

El programa está disponible desde noviembre en versión resumida y completa. Damos muchísima importancia a hacer frente a los desafíos del futuro invirtiendo en tecnología, porque va a influir mucho (trabajo, cambio climático, etc). Nos gustaría quitar los subsidios a los combustibles fósiles y dar subvenciones a fomentar las energías renovables desligando el crecimiento económico de la contaminación. También somos feministas entendiendo la igualdad de oportunidades, independientemente de quien sea, igual que en con el colectivo LGTBI. Por otra parte, en temas de inmigración queremos afrontarlo de manera conjunta.

¿Dónde se posicionan en la escala ideológica?

Las palabras que mejor nos definen son progresista y humanista. La división de izquierda y derecha no tiene mucho sentido. En la izquierda creemos en la igualdad de oportunidades y una sanidad, transporte y educación pública de calidad, pero también políticas liberales como eliminar toda la burocracia que se pueda, el exceso de Gobierno, apoyar a los emprendedores, etc. El problema es que la palabra liberal no tiene el mismo sentido en todos los países. Nos negamos a situarnos en un punto, nos pueden leer el programa sin problemas.

¿Son un poco Ciudadanos?

Creo que en parte del programa sí que coincidimos, aunque no es tan social-progresista, igual que coincidimos con parte del programa del PSOE. La diferencia es el cómo. Ciudadanos es un partido personalista que no tiene democracia interna, que pone a dedo a quien quiere poner y no tienen esas ideas de transparencia. Luego es que son un partido nacional, aquí se pelea con PDECat y ERC y en Europa están en el mismo grupo. No es consistente. Nosotros tenemos democracia interna absoluta, el programa se hace con experto y cualquier persona puede crear un capítulo de Volt.

Se definen como un partido paneuropeo, ¿les gustaría eliminar las fronteras?

Somos federalistas. Creemos en la unión federal como tiene Alemania con sus comunidades autónomas. Un poco parecido a que no haya frontera entre Asturias y Castilla y León. Hay que entender que se puede ser español y europeo y que hay cosas que hay que hacer a nivel municipal, autonómico y europeo.

La ultraderecha y los nacionalismos están en auge a nivel mundial. ¿Se puede detener este fenómeno?

Es una fuerza relativa en el sentido de que aquellos que están en el extremo son los que más ruido hacen. La inmensa mayoría de la gente no se moviliza, yo era uno de ellos. Pasaba de la política. La ironía es que los que tienen una visión más nacional están unidos porque saben que así son más fuertes. Es un problema que tenemos que atajar con muchas formas. Hay que impedir que se cuenten mentiras sin ningún tipo de consecuencias, por ello es importante el fenómeno fack checking.