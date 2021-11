Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco, ha protagonizando un intenso enfrentamiento con el politólogo Alán Barroso en el programa Cuatro al Día que presenta Joaquín Prat.

Todo ha ocurrido cuando Barroso ha tomado la palabra y se ha mostrado muy directo: “Qué bochorno escucharle. Qué orgulloso estoy de que nosotros hayamos empezado a ver una España nueva que les haya olvidado completamente a ustedes, aquellas personas que ven aquella etapa oscura de nuestro país de la que muchos nos sentimos profundamente tristes y que fue peor para España de lo que jamás ha vivido España”.

“Que ustedes estén recordando y regocijándoos en aquello que ocurrió en este país por desgracia.... En otro país europeo sería impensable que estuviéramos teniendo una conversación con alguien como usted”, ha proseguido el politólogo.

“Y la verdad es que estaré verdaderamente encantando cuando en el debate público los desterremos de una vez por todas, no solo aquella época que nos hicieron vivir ustedes, sino también a vuestra organización que no hace mas que recordar a un asesino, que es lo que fue aquel hombre”, ha asegurado.

Esas palabras han hecho que Chicharro se alterase notablemente, cargando contra Barroso: “Usted es muy joven, usted no tiene ni idea de lo que dice, usted ha leído dos tebeos y se los ha creído. Poco más sabe usted”.

“Usted no ha pasado hambre, usted no sabe lo que es el hambre, usted no sabe lo que es la desgracia y por tanto no me venga con milongas. Mire, solamente con verle ya... no tiene usted ninguna credibilidad. No sabe ni lo que dice”, ha asegurado el presidente de la Fundación Franco, que se ha encontrado con la pregunta inmediata del politólogo: ”¿Por qué? ¿Porque soy joven hablando de mi país o por qué?”

“Yo estoy dispuesto a hablar con gente que sepa algo de lo que habla. A usted le gustará más o menos Franco, ya veo que no le gusta, pero usted señor mío, que las da demócrata, no me puede negar mi derecho de...”, ha seguido Chicharro, que ha visto cómo Barroso le completaba la frase: “De enaltecer a un dictador”.

Eso ha terminado con la paciencia del presidente de la Fundación Franco, que ha terminado por estallar: ”¡Oiga, mire, váyase a Cuba o a Venezuela o a Corea del Norte, que es donde le gustaría estar!”.

“Si para justificar a Franco tiene que hablar de Cuba o de Corea del Norte es que tiene muy pocos argumentos”, ha asegurado Barroso, que ha provocado la sorprende reacción de Chicharro: “No tiene derecho a cortar mi libertad de expresión, lo dice la Constitución Española”.