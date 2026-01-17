Bob Pop lanza su candidatura para optar a la Alcaldía de Barcelona "sin hada madrina" y apelando al ADN de BComú

El escritor y humorista Bob Pop ha lanzado este sábado su candidatura a las primarias de Barcelona en Comú para elegir alcaldable apelando al "ADN original" de los Comuns y con un equipo "sin hada madrina" ni el apoyo de ministros, en contraposición a la lista oficialista que lidera Gerardo Pisarello.

En un acto en el Centro Cívico de la Barceloneta, que ha reunido a un centenar de personas, Pop ha presentado su candidatura, integrada por el exdiputado de Comuns Enric Bárcena o el exconcejal de distrito de Barcelona en Comú David Pequeño.

Entre el público también estaba Rosa Lluch, hija del exministro socialista Ernest Lluch, o la exdiputada y exconcejal de Barcelona de ICV Laia Ortiz.

"Se está dando la imagen de que estoy solo y que soy un paracaidista que ha llegado de golpe, pero no es verdad. He estado aquí desde el principio, en los actos de los Comuns desde la primera campaña, cerca de Ada Colau y su equipo", ha enfatizado Pop, que ha subrayado que cuenta con un equipo que "está y ha estado en puestos de responsabilidad" de la formación y que conoce el partido, la ciudad y los barrios.

Sin embargo, ha ironizado con que a su acto no acudirían "ministros" ni ninguna "hada madrina", en comparación con la candidatura del actual secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, que en su acto de presentación contó con el apoyo de la exalcaldesa Ada Colau y del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, entre otras figuras del espacio.

"Esta coronación es una mierda comparada con la del candidato oficial", ha bromeado Pop, con una foto de la presentación de Pisarello de fondo. Pese al tono humorístico de parte de su intervención y de su perfil de cómico, ha remarcado que se toma "muy en serio" el proceso.