Salvador Illa, atendido en un hospital al sufrir una afección muscular después de entrenar

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, está siendo atendido en un centro hospitalario tras sufrir una afección muscular cuando practicaba deporte en la mañana de este sábado, aunque se encuentra bien.

Según han informado fuentes del Departamento de Presidencia, el president, aficionado a correr y que suele entrenar a diario, se ha sentido "indispuesto" esta mañana después de practicar deporte debido a una afección muscular.

Por ese motivo, ha suspendido su agenda y ha sido trasladado a un centro hospitalario, donde se le están practicando diversas pruebas para determinar el alcance de la dolencia, aunque fuentes del Departamento recalcan que se encuentra bien y que, por el momento, no ha sido necesario su ingreso.

El president se ha sentido mal después de su entrenamiento diario, lo que no le ha impedido acudir a una visita institucional que tenía programada en el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), donde se ha reunido con el alcalde, Miquel Àngel Ribes.

No obstante, tras la visita a Ascó se ha visto obligado a acudir a un centro hospitalario al no mejorar su afección muscular.