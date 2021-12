Un profesor de Harvard responde de forma clara y concisa a las palabras de César Carballo

Hace unos días, el mediático doctor César Carballo dio que hablar en redes sociales por unas declaraciones en El programa de AR (Telecinco) sobre la vacunación a los niños y sobre lo que hará él con sus hijos.

El experto afirmó que va a esperar y no va a vacunar todavía a uno de sus hijos, que tiene siete años. “Voy a esperar un poco porque yo soy muy garantista”, señaló antes de matizar que las vacunas “son seguras” y que “aquí no hay una elección errónea”.

Carballo alertó en antena de que los casos entre niños estaban aumentando y, que, por tanto, los padres tienen que afrontar “si queremos que nuestros niños afronten el covid con vacuna o sin vacuna”. “Desgraciadamente yo lo prefiero con vacuna, así que me estoy planteando muy seriamente vacunarlo”, aseguró después.

Un tema del que Carballo también habló hace unos días en laSexta Noche. El urgenciólogo señaló entonces: “No vacunaría a mi hijo frente al coronavirus si tuviéramos una incidencia acumulada baja”.

A estas palabras de Carballo ha respondido el doctor en Salud Pública por la Universidad de Harvard y experto en epidemias, Elvis García, en Todo es mentira, el programa de Risto Mejide y Marta Flich en Cuatro.

Flich le ha preguntado concretamente si conoce al doctor Carballo y qué opina de sus palabras sobre la vacunación en los niños. “Este médico es muy mediático, no sé si lo conoces Elvis, el doctor Carballo, que afirmó lo siguiente: que no se tenía que vacunar a los niños porque era peligroso”.

“No tengo el placer de conocerle pero no sé de dónde han salido los estudios que referencia. No sé a qué se refiere con lo de que es peligroso. Hasta ahora, la vacuna es segura, eficaz, no sé de dónde sale que necesita información”.

Ha apostillado Marta Flich que Carballo dijo que no va a vacunar a sus hijos “porque considera que no es necesario”.

“Ah bueno, eso es otro tema y lo que consideres necesario o no tú, es una cosa muy tuya. Los niños contagian la enfermedad, la transmiten igual que un adolescente o que un adulto. Si vacunamos a los demás, ¿por qué a los niños no si ellos también contagian? Si la vacuna es segura no sé cuál es el dilema, ni se me pasa por la cabeza por qué no vas a querer vacunar a un niño si puede ser el causante de que contagie la enfermedad dentro de tu casa”.