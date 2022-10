Una ambiciosa ley para la cultura

Una ley de cultura y derechos culturales supone el reconocimiento de la cultura como un elemento central de nuestra vida, y de la política cultural como una política pública de primer orden. Con esta ley Más Madrid pretende poner a la Comunidad de Madrid en sintonía con otras comunidades autónomas donde ya existen leyes similares, como la ley foral de Navarra de derechos culturales —pionera en nuestro país— o la del Sistema Público de Cultura de Canarias —actualmente en tramitación—, y otras como las de Aragón o Cataluña en las que se está trabajando en la misma dirección. Los derechos culturales son derechos humanos, y no solo son indivisibles e interdependientes del resto de derechos, sino que en cierto sentido son su clave de bóveda, pues el fortalecimiento de los derechos culturales sirve también para consolidar el resto de nuestros derechos. Por esto la política no debe ver la cultura como un lujo, sino como un bien esencial. Esto no será posible sin el compromiso político y las garantías normativas que iluminen un mañana abierto a entender e impulsar el cambio social, a favorecer el diálogo y a acompañar las transformaciones que requieren que hablemos de todos los derechos. Si no es ahora ¿entonces cuándo?