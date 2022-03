El primer tuit del hilo viral de la profesora. TWITTER / @CienciaconArte

La usuaria de Twitter @CienciaconArte ha creado conmoción en la red social al contar lo que le ocurrió cuando llamó la atención a un alumno que la estaba grabando mientras ella daba clase, para mayores de 60 años.

La profesora subraya que “era un señor ya entrado en años, al que se le presupone cierta madurez” y que le dijo de forma educada que guardase el teléfono, algo a lo que él se negó rotundamente: hizo como que lo dejaba en la mesa, pero al poco lo volvió a coger y volvió a grabar.

“Me vuelvo a acercar a él y le indico que no se puede grabar sin consentimiento y que debe guardarlo”, explica la usuaria, ante lo que el hombre le replicó que él podía tener el móvil en clase mientras la enfocaba con la cámara.

“Me bloqueo. Jamás me había pasado eso. Y creo que sería impensable en una clase de Grado, al menos, según mi experiencia, donde me suelo encontrar gente muy respetuosa, en general”, cuenta @CienciaconArte, que ante la situación insistió en que no estaba permitido usar el móvil. Pero fue inútil, porque él siguió sin guardarlo.

“Sé que no lo va a hacer. Una mujer más joven, aunque sea una docente intentando hacer su trabajo, no le va a decir lo que tiene que hacer a ÉL”, destaca la profesora en Twitter, donde celebra que otras alumnas, mujeres que se sientan siempre en primera fila, salieron en su defensa diciéndole al hombre: “Debes guardar el teléfono porque es una falta de respeto. Punto”.

“Tampoco ellas le van a mandar a ÉL, por supuesto. Mientras, yo me pregunto cómo cabrá en la silla. Los tiene bien gordos”, relata @CienciaconArte, que lamenta que entonces, otro señor al fondo de la clase, “en un alarde de camaradería masculina”, intervino para decir: ”¡Yo también saco el móvil y lo pongo sobre la mesa!”.

“Suspiro. Huele a testosterona. Vuelvo a mi mesa”, recuerda la profesora, que dice que siguió dando clase “por respeto al resto de estudiantes”.

“El hombre sigue con el teléfono en la mano, ya no sé si grabando o no. Parece que se sentía satisfecho sosteniéndolo en la mano, mientras me miraba fijamente, sabiendo lo que me había incomodado todo aquello”, relata.

Con todo, explica que la clase fue muy complicada, que cometió errores y se confundía al hablar porque se sentía “violentada y molesta”: “Cuando estoy acabando, pienso que debía haber parado la clase e irme. Pero ya es tarde”.

Pese al mal rato, la profesora celebra lo que ocurrió cuando terminó la clase: “Las señoras de las primeras filas empiezan a aplaudir y los demás las siguen. Hay un gran aplauso final que no me quita el mal cuerpo, pero sí agradezco”.

“Quizá penséis que no tiene importancia. Un mal día. Ok. Pero estas situaciones no tenemos por qué seguir viviéndolas. El problema de las actitudes machistas es que el machista piensa que la cosa no va con él, porque él no incomoda, no agrede. Ejerce sus derechos. Es agotador”, finaliza @CienciaconArte, que señala que, curiosamente, la clase de ese día iba sobre el Guernica: “aquel grito por la libertad”.

