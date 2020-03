Vaya al cine, ¡por favor!

Da igual lo que dijese Chic en 1978, ser freak no es chic. Y no lo es por la sencilla razón de que aquellos que nos sentimos una rara avis en algún ámbito, no sabemos en qué medida somos diferentes hasta que las cifras no nos lo revelan con su fría implacabilidad. Sin tisanas ni miramientos, la realidad impacta a quemarropa.

Hace una semana me solicitaron realizar una investigación acerca de los gustos femeninos y masculinos con respecto al cine. Nada que añadir. Esto me ha llevado a consultar infinitud de datos y cifras sobre el consumo cinematográfico en nuestro país, y he aquí que ha surgido la terrible sensación de ser el último mohicano del que hablaba James F. Cooper en 1826.

El crecimiento de asistentes es tan leve, que apenas es perceptible. A pesar de los 105,5 millones de espectadores y los respectivos 624,1 millones de euros de recaudación conseguidos en 2019, la asistencia al cine es realmente baja.

Aferrada a la idea de encontrar cifras acerca de espectadores hombres o mujeres en las salas, descubrí que el trasunto del género es en verdad absurdo, porque el hecho escandaloso es que el cine ha dejado de congregar al público en masa.

Estoy acostumbrada a acudir a las salas de manera asidua, y en verdad lo necesito, ya que el cine es para mí algo imprescindible e íntimo. Si tardo en asistir o no puedo llegar a un preestreno o un estreno me siento fuera de mi carril.