Vicente Vallés se pronuncia sobre la polémica que le rodea tras los últimos 'Antena 3 Noticias'

Nuevo repaso de Vicente Vallés al Gobierno: "Los fallecidos de coronavirus NO son números, son personas, personas con sus familias". Magistral.

Se mostró particularmente duro cuando aseguró: “El Ministerio de Sanidad sigue haciendo reajustes y hay que tener en cuenta que estos no son números, son personas. Son personas con sus familias”.

Ahora, Vallés se ha pronunciado sobre ese estilo y sobre las opiniones enfrentadas que está generando. En una entrevista en Tiempo de Juego, de la Cope, Vallés ha quitado importancia a esa polémica.

“Debe de ser una cuestión de dad, llega un momento... yo he tenido la suerte o la desgracia de que me hayan puesto todo tipo de etiquetas. Con los debates... con las entrevista preelectorales previas a las ultimas elecciones entrevisté a todos los candidatos y depende de quién fuera el entrevistado me decían que era una cosa o su contraria”, ha asegurado antes de afirmar que “el etiquetaje queda para la responsabilidad de cada cuál”.