Victoria Abril vuelve a hablar del coronavirus tras ser expulsada de 'MasterChef Celebrity'

Tras la gala del programa la actriz ha reconocido que está “muy cansada”. “Pero cuando digo cansada es cansada barra agotada. Y mentalmente también”, ha señalado Abril tras su paso de MasterChef, que, ha reconocido, no se “esperaba así”. “Yo tengo costumbre de trabajar, desde los 14 años, y estas siete semanas me han agotado como los 50 último años de cine”.

“Esto te toma la cabeza, no hay más, no hay mundo, no hay novios, no hay otra cosa más que MasterChef y clases de cocina”, ha añadido.

Las palabras de Victoria Abril han despertado la reacción de los espectadores en Twitter. Muchos se han tomado de forma muy crítica el discurso al hablar de la pandemia tras sus declaraciones en meses anteriores.