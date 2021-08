Toledo retira el cartel del concierto de Zahara que Vox tachó de "ofensa extrema a la Virgen"

Según informa La Tribuna de Toledo , el consistorio ha afirmado que el cartel no estará presente en ningún espacio público “aunque es visible en diferentes lugares de otras ciudades y en sitios web”. Sin embargo, no se ha visto afectada la actuación, que seguirá en pie dentro del circuito Toledo Alive para el próximo 3 de septiembre a las 22:00 h en la plaza de toros de la ciudad.

Los concejales del grupo parlamentario ultraderechista calificaron el evento como una “provocación intolerable por parte del Ayuntamiento de Toledo”. Además de este ataque a la alcaldesa socialista Milagros Tolón, calificaron que se trataba de un “ataque la libertad religiosa de la mayoría de los toledanos” y afirman que Tolón “jalea viendo cómo se atacan los sentimientos religiosos”.

El HuffPost se ha puesto en contacto con el equipo de la cantante, que no ha querido hacer ningún comentario respecto a la polémica.

Zahara ha hablado en más de una ocasión sobre la temática religiosa de sus canciones, tanto en su último trabajo Puta (2021) como en Santa (2015). “Tuve una relación con la religión desde muy niña, como toda mi generación. No me la cuestionaba, iba a misa, rezaba y lo hice hasta prácticamente los 14 o 15 años. Tenía una creencia en Dios y en todo muy bestia. El problema con la religión es cómo a mí me afecta, no debido a una mala relación con ninguna persona de la Iglesia”, contó en una entrevista a El HuffPost.