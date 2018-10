Mercè Rodoreda y la dama del lago

Este artículo también está disponible en catalán.

Mercè Rodoreda (Barcelona, 1908-Girona, 1983) habló en más de una ocasión sobre literatura. De cómo opera; de cómo se construye una novela, los detalles que la conforman y le dan verosimilitud y sentido. Bastaría recorrer la chispeante correspondencia con su editor Joan Sales, Mercè Rodoreda-Joan Sales. Cartes Completes (1960-1983) para verlo.

Lo hace como la gran escritora que es, ¡ah, dónde habría llegado su valoración y su fama si hubiera escrito, por ejemplo, en inglés! Pone de manifiesto los esenciales hilos que la sostienen y crea gran literatura a través de la reflexión literaria. Todo el prólogo a Espejo Roto (el original catalán se publicó en 1974), una de las novelazas del siglo xx, escrita durante la prolífica etapa ginebrina (1954-1972) de su largo exilio, es un canto a la propia literatura y, de paso, claro está, a la ajena.

La Perla del Lago es un restaurante a orillas del Leman. Cerrado en invierno, en verano es un lugar encantador. En la terraza toman el té señoras y señores ginebrinos felices de haber nacido en Suiza, paraíso de Europa. Entre sorbo y sorbo de té ves, el agua cortada por esquiadores náuticos, por lanchas motoras, por barquitos de vela, por vaporcillos blancos con su chimenea negra y amarilla realizando la travesía del lago. El restaurante está rodeado de jardines, de cedros y de tilos centenarios, de una locura de flores, de tapices de césped sin una brizna que no sea de un verde de esmeralda. Una tarde, a puesta del sol, una señora ya mayor bajó de un Rolls, se acercó al murete que circunda el lago y se quedó tan inmóvil que no parecía de verdad. Llevaba joyas, cosa rara en una ginebrina: un brazalete anchísimo de brillantes y de zafiros. Al cabo de un buen rato se fue. ¿Qué pensaría mirando las barcas, el agua con sol y cielo desmenuzados en su superficie, el vaporcito que pasaba haciendo sonar la sirena con alegría? ¿Pensaba en ella? ¿Reveía su juventud? ¿Veía algo o no veía nada de tan profundamente perdida en sus recuerdos? Más tarde, cuando, sin hacer nada para pensar en ella, pensé en ella, no sabía si tenía el pelo rubio o negro, no lo sé. Recordaba sus ojos que, un momento, se encontraron con los míos; unos ojos, de color indefinido en los que se había ido acumulando mucha vida. Una imagen de refinamiento, un poco fuera del mundo, algo diferente de todo. Al crear a Teresa Goday de Valldaura, le di los ojos de la dama del Leman.