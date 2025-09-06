Adiós al AK-74: un experto militar analiza la nueva arma rusa que quiere reemplazar el fusil de asalto ruso

El Grupo Kalashnikov ha anunciado la producción en masa de una nueva arma: el rifle de asalto AM-17, basada en un diseño de 1973, la cual sustituirá al rifle AKS-74U empleado por Rusia. "El AKS-74U no es un rifle de asalto para todos los hombres, de la misma manera que las nuevas armas planeadas para Finlandia. En la práctica, es un arma compacta y liviana similar a una carabina derivada del rifle de asalto AK-74", afirma Kastehelmi a la publicación Iltalehti.

Diseñada por el Centro de Diseño y Tecnología de la división Kalashnikov Concern, fue desarrollada con el objetivo de "cumplir con los requisitos de las armas pequeñas automáticas modernas", según explica en un comunicado la propia compañía. Sin embargo, tal y como explica el experto, "no es un rifle de asalto para todos".

Según defiende el mismo, esta nueva arma será utilizada por las fuerzas especiales rusas, las tripulaciones de vehículos de combate y las agencias de aplicación de la ley. "En otras palabras, el arma será utilizada por soldados que se benefician de un arma más liviana y compacta y no necesitan un rifle tan largo para sus operaciones", destaca el mismo.

Respecto a las características y diseño del rifle —construido principalmente con un bloqueo de polímero— cabe destacar su culata plegable telescópica o su menor dimensión en comparación con otras armas como el rifle de asalto AK-12. Una de las diferencias con respecto a su predecesor es que no cuenta con una caja uniforme, algo común en los rifles AK.

"Los materiales modernos pueden soportar bien este tipo de uso. Han evolucionado considerablemente desde la época en que también se fabricó el predecesor de esta arma, cuando las armas estaban hechas principalmente de madera y metal", agrega el experto en referencia al material elegido. Según afirma el fabricante, el arma ya ha sido testeada en el frente ucraniano.