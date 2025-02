Al menos seis muertos en un bombardeo de Israel en el este del Líbano a diez días de que expire la tregua

Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

Al menos seis personas han perdido la vida y otras dos han resultado heridas en un nuevo bombardeo de Israel realizado este sábado contra el Valle de la Bekaa, situado en el este del Líbano. El ataque se ha producido a diez días de que el acuerdo del alto el fuego entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá vaya a expirar.

Según ha informado la Agencia Nacional de Noticias de Líbano (ANN) el ejército israelí bombardeó con un dron la zona de Shaara, colindante a la ciudad oriental de Janta, lugar donde las seis personas han fallecido y otras dos han salido heridas.

Según ha defendido el Ejército de Israel, las ofensivas se han llevado a cabo por una "violación del acuerdo". "Bajo la dirección del Directorio de Inteligencia, la Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo un bombardeo preciso en territorio libanés contra dos emplazamientos militares que contenían armas de Hizbulá, lo que violaba el acuerdo de alto el fuego", han defendido las fuerzas de Israel en un escueto comunicado.

El 27 de noviembre comenzó a entrar en vigor un cese de hostilidades que aunque inicialmente estaba previsto para 60 días de duración, finalmente se extendió hasta el próximo 18 de febrero. En este acuerdo, las fuerzas israelíes se comprometieron a retirarse del territorio libanés, al mismo tiempo que las fuerzas de seguridad libanesas prometieron limitar su posesión de armas en la franja fronteriza.

Además, el texto pedía el desmantelamiento de las instalaciones no estatales para la producción de armas, junto con la prohibición en ambas partes de no realizar ataques (algo que no se ha respetado).