La tensión aumenta: EEUU derriba un dron iraní que se aproximaba al portaaviones 'Abraham Lincoln' en el mar de Arabia

El Ejército estadounidense ha derribado este martes un dron iraní, según ha detallado un portavoz militar citado por la cadena Fox News. Tal como ha explicado, el vehículo no tripulado se aproximó a su portaaviones USS Abraham Lincoln, el cual Washington desplegó en el mar Arábigo junto a su grupo de ataque para ejercer presión sobre Teherán.

El dron, un Shahed-139, "realizó maniobras innecesarias en dirección al buque" y continuó volando hacia el portaaviones "a pesar de las medidas de distensión adoptadas por las fuerzas estadounidenses". Finalmente, acabó siendo derribado por un caza F-35 embarcado en el Abraham Lincoln, según explicó a Fox News el capitán Tim Hawkins del Comando Central estadounidense.

Según Hawkins, el portaaviones de propulsión nuclear se encontraba navegando a unas 500 millas (algo más de 900 kilómetros) al sur de la costa iraní en el mar Arábigo en el momento del incidente. Ningún militar ni activo estadounidense resultó dañado.

Mayor presencia, mayor disuasión

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el pasado 22 de enero que estaba enviando una flota, compuesta por este buque y su grupo de ataque, a aguas cercanas a Irán para enviar un mensaje intimidatorio al Gobierno del país persa en medio de la represión activada por Teherán contra las históricas protestas que han sacudido el país persa y en las que han muerto más de 3.000 personas.

"Una gran armada, una flota se dirige hacia Irán, y es mayor incluso que la que teníamos cerca de Venezuela… Veremos qué ocurre. Puedo decir una cosa: ellos quieren llegar a un acuerdo", aseguraba entonces el mandatario a la prensa en el Despacho Oval. A raíz de estas presiones, Teherán ha accedido a retomar negociaciones con Washington, que tiene la vista puesta en su programa nuclear, sobre el cual ya ejecutó ataques el pasado junio.

Hawkins ha asegurado este martes, también a Fox, que horas después de que fuera derribado el dron, dos lanchas y otro dron de Guardia Revolucionaria iraní "hostigaron" a un petrolero estadounidense que transitaba por el estrecho de Ormuz, lo que motivó que un destructor de EEUU que estaba en la zona tuviera que escoltar, con apoyo aéreo, al navío.