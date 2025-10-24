Bruselas acusa a TikTok y Meta de violar las obligaciones de transparencia y se exponen a multas del 6% de su facturación

Bruselas ha encendido la mecha. La Comisión Europea ha advertido este viernes a TikTok y Meta- dueña de Facebook e Instagram- que se exponen a multas millonarias de hasta el 6% de su facturación global anual por haber incumplido supuestamente las obligaciones de transparencia a las que están sujetos en virtud de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA).

Europa acusa a ambas plataformas de haber impedido que los investigadores acreditados hayan podido acceder a sus datos internos para comprobar si se cumplía con las normas establecidas.

Tal y como han indicado desde la Comisión Europea, creen que TikTok y Meta han desarrollado procedimientos y herramientas cuyo uso es "engorroso". Algo que hace que sólo se pueda acceder a datos "parciales o poco fiables".

Bruselas cree que Meta ha dificultado que los usuarios de sus redes Instagram y Facebook puedan denunciar contenidos ilegales, según palabras de Henna Virkkunen, vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Soberanía Tecnológica.

"También hemos constatado preliminarmente que Meta, tanto en el caso de Instagram como de Facebook, incumple sus obligaciones de proporcionar a los usuarios mecanismos sencillos para notificar contenido ilegal y permitirles impugnar eficazmente las decisiones de moderación de contenido", ha asegurado.

Henna Virkkunen ha justificado que "nuestras democracias se basan en la confianza" y defiende que "esto significa que las plataformas deben empoderar a los usuarios, respetar sus derechos y abrir sus sistemas al escrutinio".

La vicepresidenta de la Comisión Europea ha destacado que la Ley de Servicios Digitales "lo convierte en una obligación, no en una opción". "Nos aseguramos de que las plataformas rindan cuentas de sus servicios, tal como exige la legislación de la UE, tanto ante los usuarios como ante la sociedad", ha señalado en un comunicado.

Según los datos ofrecidos por Bruselas, desde abril de 2024 Meta ha tomado más de 918 millones de decisiones de moderación de contenido que afectan a usuarios europeos, de los que cerca de 68 millones han sido recurridos por estos usuarios gracias al marco que ofrece la DSA. La tasa de éxito en las apelaciones se sitúa en torno al 31% (21 millones de contenidos) y la compañía tuvo que restituir el material inicialmente retirado, recalcan fuentes de Bruselas.