China se prepara para la guerra con un nuevo submarino nunca visto hasta ahora

La increíble expansión y modernización naval de China continúa, generando inquietud en Occidente. La última sorpresa que tenía preparada Pekín es otro submarino, "nuevo e inexplicable", como lo califica el medio especializado Naval News. De la nave sólo se sabe que tiene "un diseño ultramoderno distintivo" y que es capaz de desenrollar una larga pasarela para el despliegue de tropas y de vehículos pesados.

Junto a la rápida construcción de barcazas de invasión en el Astillero de Guangzhou, en el sur de China, ha entrado en escena este submarino. Es extraño, porque dicho astillero no es conocido por la construcción de este tipo de naves, pero la presencia de su figura se ha revelado en imágenes satelitales que han saltado a la prensa y dan cuenta del poderío de uno de los principales aliados de Rusia, un país que se ha puesto de perfil incluso en su invasión de Ucrania.

El nuevo submarino fue descubierto en un dique flotante por el observador de defensa MT Anderson. Naval News ha podido confirmar también que se trata de un diseño nuevo y no uno mostado anteriormente.

China ha vuelto a sorprender a los analistas al construir semejante cacharro. Los medios de comunicación hablan de los submarinos occidentales años antes incluso de que se pongan en servicio, dando detalles de sus novedades, con las que se muestra el poderío nacional. Aunque siempre hay secretos en torno a su diseño y sus capacidades, su existencia no puede mantenerse en secreto.

Sin embargo, China tiene un historial de construcción de submarinos en un secreto casi absoluto. Este no es el primer caso y es bastante habitual que su existencia no aparezca siquiera en las estimaciones oficiales de la fuerza submarina compartidas por el Gobierno de Estados Unidos.

El submarino ahora conocido es distinto del diseño de batería nuclear Tipo-041 recientemente revelado, que fue botado en el Astillero Wuchang cerca de Wuhan. Este es más pequeño y probablemente tenga un tipo de propulsión diferente (no asistida por energía nuclear) y una misión diferente. También es diferente del submarino "olímpico" revelado por el mismo medio en febrero de 2022 .

Las estimaciones preliminares sugieren que el nuevo submarino mide alrededor de 45 metros de largo y 5 metros de ancho. Las características más notables son los grandes timones en forma de X en la popa y la aparente ausencia de una vela. Las velas son una característica estándar, pero los diseñadores han buscado formas de eliminarlas para crear un barco más aerodinámico. China es hasta ahora el único país que ha construido un submarino sin velas, con uno botado en el Astillero Jiangnan en Shanghái en 2019.

El submarino sin velas anterior parece haber sido puramente experimental. No parecía tener tubos lanzatorpedos ni sonar, características necesarias para un barco de guerra. A primera vista, parece concebible que el nuevo submarino sin velas sea una reconstrucción del primero. Son similares en tamaño y forma. Pero los detalles hacen pensar que "es plenamente de nueva construcción".

Los timones en forma de X también son una novedad para los submarinos chinos, aunque cada vez son más comunes y reflejan una tendencia más amplia en el diseño de submarinos.

El nuevo barco tiene la apariencia externa de un buque sin tripulación. Un tipo que suele omitir la vela, ya que no hay tripulación que necesite una torre de acceso muy por encima de la línea de flotación para su uso en el mar. China, y de hecho otras armadas importantes, tienen programas activos para construir submarinos sin tripulación de gran tamaño. Y el programa de China es el más grande y extenso, con al menos cinco tipos en el agua.

Pero si es así y se trata de un XLUUV (vehículo submarino no tripulado de gran tamaño), entonces es el más grande del mundo. Y no por poco: es aproximadamente entre 6 y 8 veces más grande que el Orca XLUUV de la Armada de los Estados Unidos .

No es inconcebible que China haya construido el mayor XLUUV del mundo. Ya ha construido el mayor buque de superficie no tripulado (USV) de combate y parece dispuesta a superar los límites. Pero si es así, la pregunta es por qué es tan grande. No hay necesidad de alojamiento para la tripulación, por lo que incluso los XLUUV más grandes no necesitan ser del mismo tamaño que un submarino tradicional. Por lo tanto, parece más probable que se trate de un barco con tripulación.

El papel del nuevo submarino aún no está claro. Es más pequeño que los submarinos diésel-eléctricos habituales, pero puede ser especialmente adecuado para operaciones en aguas poco profundas. Al mismo tiempo, parece tener tubos lanzatorpedos y posiblemente un conjunto de sonares remolcados. Estas características sugieren que podría utilizarse para atacar barcos o submarinos. Una explicación alternativa es que está diseñado para misiones de fuerzas especiales o guerra en el fondo del mar.

El tiempo lo dirá.