Corea del Norte lanza una promesa a Rusia con impacto para Ucrania: "Lo consideraremos un deber fraternal"

Una alianza cada vez más sólida. Corea del Norte vuelve a tenderle la mano a Rusia en el marco de la Guerra de Ucrania, aunque esta vez ofreciéndole su ayuda directa al líder ruso durante una reunión entre ambos líderes celebrada en Beijing.

"Si hay algo que podamos hacer para ayudar a Rusia, sin duda lo haremos y consideraremos un deber fraternal, haciendo todo lo posible por ayudar a Rusia", afirmó el líder norcoreano, tal y como recogen varios medios estatales rusos. Algo que su homólogo ruso agradeció rápidamente con "las más cálidas palabras de agradecimiento al pueblo coreano".

"Quiero agradecerle a usted en nombre del pueblo ruso por la participación en la lucha contra el neonazismo moderno. Le pido que trasmita las palabras más cálidas a todo el pueblo de la República Popular Democrática de Corea del Norte", afirmó Putin.

También agradeció el apoyo militar del país liderado por Kim Jong-Un, los cuales "lucharon con valentía y heroísmo". "Nunca olvidaremos los sacrificios de sus fuerzas armadas y las familias de sus soldados", destacó el ruso, quien ha contado con la ayuda de más de 10.000 soldados norcoreanos en el marco de la guerra en Ucrania para expulsar a las tropas ucranianas de Kursk.

Cabe destacar que ambos países firmaron el pasado junio de 2024 un pacto de asociación mediante el cual se comprometen a defensa mutua en caso de agresión. En este aspecto, el líder norcoreano subrayó que "en el marco del acuerdo y en línea con nuestras obligaciones, combatimos conjuntamente con el fraternal pueblo y Ejército ruso".

En la reunión también han participado varios altos funcionarios rusos, como el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, así como el mandatario de China, Xi Jinping, quien junto con sus dos homólogos estuvieron presentes en el desfile en la tribuna de honor.