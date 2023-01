Guerra Ucrania Rusia hoy, en directo: El presidente del Consejo Europeo visita Kiev por sorpresa

Moscú asegura que cuanto antes Ucrania acepte sus exigencias, antes terminará la guerra y advierte de posibles ataques contra Crimea

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha vuelto a endurecer el discurso en una jornada en la que se suceden los anuncios de envíos de armamento pesado a Kiev. El titular de Presidencia ruso ha dejado caer en rueda de prensa que el envío de tanques, blindados o munición pesada “significa que el conflicto se eleva a un nuevo nivel cualitativo, lo que no augura nada bueno para la seguridad global y europea”. Así, ha valorado que cuanto antes el Gobierno de Kiev acepte las exigencias rusas, antes se terminará el conflicto.



También se ha pronunciado sobre las informaciones de The New York Times que apuntan a que funcionarios estadounidenses estaban considerando la idea de ayudar a Kiev a atacar la península de Crimea -anexionada ilegalmente por Rusia en 2014-. Ha calificado estos hipotéticos ataques de “extremadamente peligrosos”.