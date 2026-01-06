El bar incendiado en Crans-Montana (Suiza) llevaba cinco años sin ser sometido a ningún control de seguridad

Un policía monta guardia junto a flores depositadas cerca del lugar del incendio declarado en el bar-lounge Le Constellation, este jueves en Crans-Montana, Suiza.

La seguridad del bar de la localidad alpina de Crans Montana donde se produjo el trágico incendio en Nochevieja no había sido controlada en los últimos cinco años, confirmó este martes el alcalde de la comuna afectada.

En una conferencia de prensa, el alcalde Nicolas Féraud reconoció que no tiene una explicación del incumplimiento de las normas vigentes, que establecen un control anual de la seguridad de los establecimientos públicos.