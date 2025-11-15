El ejército de Ucrania habla de problemas de suministro para abastecer a las ciudades asediadas en el este del país

La situación en la región del Dombás es cada vez más complicada para Ucrania. El ejército de Kiev admite que mantiene problemas de suministro para las asediadas ciudades de Pokrovsk y Myrnohrad. No obstante, tal y como señala Andriy Kovalyov, portavoz del Estado Mayor de Ucrania, en declaraciones recogidas por el medio alemán Spiegel, esta última no está rodeada por los rusos, y asegura que la situación no es tan crítica como parece.

El alto militar enumeró los problemas a los que se enfrenta actualmente la región ucraniana. Eso sí, confirmó que los soldados rusos no tenían un control completo del fuego sobre las rutas logísticas de las tropas ucranianas. De hecho, ha informado que los militares que se encuentran en la ciudad de Myrnohrad han recibido nuevas municiones este domingo: los soldados han sido relevados y los heridos han sido llevados a salvo.

No obstante, el medio de comunicación apunta a que la información de Kovalyov "parece dudosa". De este modo, se asegura que las posiciones de los ucranianos se han reducido a unos pocos kilómetros cuadrados, y en suma, se encuentran en gran medida en el campo de visión de los drones rusos. "Cada movimiento en el campo de batalla atrae inmediatamente el fuego, y aunque la ubicación exacta en la sección estratégica del frente no está clara, la captura de Pokrovsk y Myrnohrad parece ser inminente", informa.

Mientras tanto, y tal como recaba el periódico alemán, el Ministerio de Defensa en Moscú sostiene que los ucranianos están aislados en Pokrovsk y Myrnohrad. Además, los ataques de socorro ucranianos, dice, han sido repelidos. Además, la ciudad minera de Pokrovsk, en el Dombás, que ahora ha sido destruida casi por completo, tenía unos 60.000 habitantes antes de la guerra de Ucrania. "Como nudo ferroviario durante la guerra, fue importante para el suministro de las tropas ucranianas", explica.