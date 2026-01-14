El FBI registra la vivienda de una periodista de 'The Washington Post' por la presunta filtración de secretos de Estado

La Policía Federal de Estados Unidos (FBI) ha registrado este miércoles la vivienda de Hannah Natanson, una periodista del diario estadounidense 'The Washington Post', a medida que avanza una investigación por la presunta filtración de secretos de Estado.

Aunque se desconoce qué informaciones concretas han suscitado estas medidas, el periódico 'The New York Times' ha confirmado el registro, el cual considera "extremadamente raro" en casos de este tipo.

La periodista, que cubrió las medidas impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, para despedir a miles de funcionarios a nivel federal, publicó en diciembre un reportaje al respecto. Muchos de estos trabajadores han compartido sus casos personales con la periodista y han acusado al Gobierno de "ejercer presiones" en su contra, tal y como ha explicado el citado medio.

Durante la redacción del reportaje, algunas de sus fuentes admitieron estar "filtrando información", entre ellos un miembro del personal del Departamento de Justicia, que dijo entonces "los peligros" que esto acarreaba. "Lograr la verdad y sacar a la luz los hechos es mucho más importante", aseguró entonces, bajo condición de anonimato.

La reportera afectada es Hannah Natanson, quien también cubre la Administración de Donald Trump para el Post y forma parte de un equipo de periodistas que recibió el Premio Pulitzer en 2022 por su cobertura del asalto al Capitolio.

Natanson se encontraba en su domicilio de Virginia cuando los agentes registraron la vivienda e incautaron su teléfono móvil, dos computadoras portátiles y un reloj inteligente, según informó el propio periódico.

El FBI no investiga a Natanson sino a Aurelio Pérez Lugones, un administrador de sistemas de Maryland acusado de acceder y sustraer información de inteligencia de forma ilegal.

Consultado por el mismo diario, el FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anuló el pasado abril una política de la anterior Administración de Joe Biden (2022-2025) que impedía a las autoridades buscar registros telefónicos de periodistas para identificar a funcionarios del Gobierno que hubieran proporcionado información confidencial a medios de comunicación.