El frío da a Putin un revés inesperado en las casas rusas

Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

La propaganda del Kremlin ha implantado la idea general de que el frío ha sido una aliado histórico de Rusia en sus victorias bélicas, desde Napoleón a Hitler, y que las gélidas temperaturas ayudarán una vez más a las tropas rusas en su invasión de Ucrania. Pero el presidente ruso, Vladimir Putin, se ha encontrado con que el frío puede ser una amigo voluble.

En la región de Moscú los rusos se han estado congelando en sus hogares durante las últimas semanas, según ha informado el medio Politico. Unas 20.000 personas en las ciudades de Klimovsk, Lyubertsy y Podolsk se han quedado sin calefacción durante días, algunas incluso semanas. Esto en un momento en que las temperaturas cayeron por debajo de -25 °C, según informó el canal ruso de Telegram Baza.

La causa de la falta de calefacción fue la rotura de una caldera en una fábrica local de municiones que abastece al ejército ruso en la guerra en Ucrania, pero que también se utiliza para proporcionar calefacción a Klimovsk y sus alrededores, según la agencia de noticias estatal TASS.

"Estamos helados. En muchas casas de nuestra ciudad casi no hay calefacción. No ha habido calor desde el comienzo de la temporada de calefacción. Nuestros numerosos llamamientos a varias autoridades no han hecho nada. Recibimos excusas y nos congelamos... Por favor, escúchennos", declaró una mujer en un llamamiento dirigido directamente a Putin, según un vídeo publicado en redes sociales en diciembre en una protesta en Podolsk.

Otros ciudadanos rusos afectados comenzaron a publicar fotos y videos de edificios congelados e inundados y de personas calentándose junto a hogueras en las calles. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, Putin ha amenazado repetidamente con que Europa se "congelaría" sin los recursos energéticos rusos.