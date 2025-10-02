El ministro de Exteriores italiano asegura que los integrantes de la Flotilla serán repatriados a Londres y Madrid a inicios de semana

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha informado de que a lo largo del día de hoy se "habrá completado el traslado a Ashdod (ciudad israelí) de los 400 miembros de la Flotilla Global Sumud" interceptada por las fuerzas israelíes durante la pasada noche. Según señaló el mandatario italiano, todos los repatriados serán enviados a dos capitales eruopeas: Londres y Madrid.

Tajani lo ha comunicado durante la sesión parlamentaria en la Cámara de los Diputados, donde ha señalado que el envío a Ashdod se producirá entre las últimas hora de la mañana y la primera de la tarde. Desde ahí, serán "trasladados a un centro en Beersheba est atarde, después de Yom Kipur".

Una vez allí, durante la mañana de este viernes "recibirán visitas consulares". Finalmente, y tras el día sagrado para los judíos, el Shabat, todos los integrantes de la Flotilla recibirán nuevamente visitas de sus respectivos diplomáticos, a el domingo por la mañana.

Las repatriaciones se producirán entre el lunes 6 y el martes 7 de octubre "en dos vuelos chárter", según informó Tajani

