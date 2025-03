El socio de Putin avisa: arrastrará a la OTAN a la guerra

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado que el posible despliegue de tropas europeas en Ucrania significaría la "implicación oficial y directa" de la OTAN en la guerra.

Según publica el medio ucraniano Ukrainska Pravda, "la maquinaria de la propaganda rusa ha estado afirmado que durante tres años, Moscú ha estado en guerra con Occidente y la OTAN en el campo de batalla en Ucrania".

En declaraciones recogidas por el medio, el ministro ruso ha aseverado que "no toleramos este tipo de acciones". "Una vez más, quiero hacer hincapié en que no se trataría de una supuesta implicación híbrida, sino de una participación directa, oficial y no disimulada de los países de la OTAN en una guerra contra la Federación Rusa". "No podemos permitir que esto suceda", ha insistido.

De acuerdo a la información difundida, Lavrov también está convencido de que la propuesta de Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, de mantener una tregua en Ucrania "por tierra, mar y aire" tiene como objetivo desplegar tropas europeas en el país.

"Macron y Starmer dicen que es necesario desplegar tropas allí durante este mes, en paralelo con el acuerdo de los términos de paz", explica. "Pero una vez que tienes las botas en el terreno, probablemente no querrán acordar ninguna condición, ya que están creando una nueva realidad en el terreno"

La publicación insiste en que es Rusia la encargada de difundir informaciones falsas sobre "los supuestos preparativos de Occidente para construir bases militares en Ucrania". Pero, "mientras tanto", "es Rusia la que está arrastrando a otras naciones a la guerra contra Ucrania". El medio pone de ejemplo a Bielorrusia, Irán o Corea del Norte. Este último desplegó 12.000 soldados en el frente de la guerra.