En un destino europeo los hoteleros empiezan a echar el cierre de sus actividades antes de que acabe la temporada de verano: "Es la primera vez"

El verano es época de descanso y, con suerte, de viajes y estancias en hoteles. En septiembre la mayoría hace las maletas y se prepara para la vuelta a casa, y al trabajo. Sin embargo, la temporada suele extenderse durante el mes de septiembre, cuando algunos prefieren viajar debido a la menor presencia de otros turistas.

Pero en la costa rumana algunos hoteles han decidido echar el cierre antes del fin de la temporada, que generalmente concluye el 30 de septiembre, según han anunciado a la Autoridad Nacional de Turismo y se ha hecho eco el medio Fanatik.ro. El motivo detrás de esta decisión es la escasez de alojamientos y la reducción de costes.

"El Hotel Majestic Olimp cerró el 1 de septiembre, pero tenemos una variante para Holiday Blue. En agosto hubo demanda, por supuesto, no tan alta como otros años, pero al tener dos hoteles en el mismo resort, preferimos agrupar a los turistas en un solo hotel en septiembre, ya que ambos tenían una ocupación del 30-40% y, en ese caso, solo operamos en uno", explicaron al medio rumano representantes de este hotel.

Asi mismo, señalaron que "se ofrecen los mismos servicios: el mismo tipo de todo incluido, espectáculos y música en vivo todas las noches hasta el 15 de septiembre. Las tarifas son entre un 30% y un 40% más bajas durante este período", agregaron los representantes de la oficina de ventas.

"También es la primera vez que cerramos el 1 de septiembre. Cada temporada es un esfuerzo titánico. Nunca empezamos de cero, sino desde menos ", se lee, además, en una la publicación del hotel Olimp en Facebook.