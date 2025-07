España prepara un envío masivo de ayuda humanitaria a Gaza: "Ha llegado la hora"

El Ministerio de Defensa ha informado este lunes de que personal del Ejército del Aire y del Espacio "trabaja ya en la adaptación de un avión A400M, y en toda la logística asociada, para poder transportar 12 toneladas de alimentos a Gaza", en el marco de una nueva misión humanitaria.

La operación, similar a la realizada en marzo de 2024, cuenta con la participación de decenas de militares del Ala 31 y del Mando de Operaciones. El despliegue incluye la preparación de los paquetes de ayuda con redes especiales para su liberación aérea y el uso de paracaídas que permitirán su descenso seguro en territorio gazatí.

Según Defensa, la ayuda humanitaria llegará "a lo largo de los próximos días, como parte del compromiso de nuestro país con la población civil, que sufre las consecuencias por el conflicto desencadenado tras el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023".

El Ejército del Aire y del Espacio mantiene una presencia constante en misiones humanitarias, que incluyen el transporte de ayuda, aeroevacuaciones médicas, apoyo en operaciones de paz y asistencia a poblaciones civiles en situaciones de emergencia.

"Ha llegado la hora" de actuar

Horas antes del comunicado de Defensa, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, había anunciado ya el envío urgente de 12.000 kilos de alimentos a Gaza, como respuesta a la grave crisis humanitaria que sufre la población civil en la Franja.

La ayuda será canalizada a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y se suma a los camiones con ayuda humanitaria española que ya esperan para cruzar la frontera desde Israel.

Albares ha detallado en declaraciones a los medios a su llegada a Nueva York, donde participará en la Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre el Arreglo Pacífico de la Cuestión de Palestina en la sede de la ONU, que el envío corresponde a "5.500 raciones de comida" destinadas a paliar una situación extrema.

El cargamento de alimentos comenzará su traslado a partir del próximo 1 de agosto, y se encuentra a la espera de poder ingresar en la Franja. Para Albares, este esfuerzo llega "en un momento muy difícil para el pueblo palestino" y responde a una responsabilidad moral ineludible.

Israel sólo deja pasar 73 camiones a Gaza: las fases del hambre avanzan a pasos agigantados Antes de la guerra, cuando la franja estaba ya bloqueada por Tel Aviv, entraban al día de 500 a 600 camiones, cuando no había necesidades como las de hoy. Las "pausas humanitarias" y la "apertura de pasos" maquilla un posible crimen de guerra.

"Ha llegado la hora" de actuar, ha dicho, porque no se puede "esperar a mañana". Esta ayuda se entrega, ha remarcado, "por justicia para el pueblo palestino" y "para garantizar la paz y la seguridad de todos en Oriente Medio, incluido, por supuesto, Israel".

El jefe de la diplomacia española ha denunciado con firmeza "la hambruna inducida en Gaza" que, según ha advertido, se cobra vidas humanas "todos los días" por la falta de acceso a alimentos básicos. "100.000 niños, 40.000 de ellos bebés, están en riesgo de muerte en los próximos días", ha alertado, subrayando la urgencia del operativo humanitario.

A su juicio, esta "terrible hambruna no tendría que ocurrir", y por ello, ha considerado que la conferencia internacional "es más importante que nunca" para avanzar hacia una paz justa y duradera.

Reconocimiento del Estado de Palestina

En una entrevista concedida al programa 'Las Mañanas' de RNE, Albares también ha reiterado su respaldo a la solución de los dos Estados, tema central de la conferencia en la ONU. "Hay un Estado que ya existe que es Israel y nosotros defendemos su existencia, pero falta el otro, el Estado de Palestina, que hay que poner en pie", ha afirmado.

Ante la pregunta sobre la negativa del gobierno israelí a avanzar en el reconocimiento del Estado palestino, el ministro ha admitido que, "desde luego", no hay señales de cambio en esa postura.

Sin embargo, ha insistido con contundencia en que "no podemos darle al gobierno de Israel una especie de derecho de veto sobre la existencia o no del Estado de Palestina, sobre si pueden o no pueden comer los niños y los bebés de Gaza, sobre si el pueblo palestino tiene derecho a la paz o no, sobre si los asentamientos ilegales van a seguirse extendiendo en Cisjordania o no".

Jordania denuncia que colonos israelíes impiden la entrada de la mayoría de sus camiones

La Organización Benéfica Hachemita de Jordania ha denunciado este lunes que solo 25 de los 60 camiones jordanos cargados con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza han podido cruzar al enclave palestino debido a "los continuos obstáculos israelíes y los ataques de los colonos".

En declaraciones a la televisión oficial jordana Al Mamlaka, el secretario general de la Organización Benéfica Hachemita de Jordania, Hussein al Shabli, ha confirmado que la organización prepara un nuevo convoy de 60 camiones, de los 180 previstos para esta semana, a la vez que se "están realizando gestiones diplomáticas con la ocupación (Israel) para coordinar el paso del mayor número posible de camiones a la Franja".