Exteriores aumenta hasta 133 la cifra de españoles desaparecidos por el doble terremoto de Venezuela

Imagen de destrozos provocados por el doble terremoto que ha sacudido el norte de Venezuela.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha actualizado a 133 el número de españoles no localizados en el doble terremoto de Venezuela. Tal y como recoge la Cadena Ser, ha asegurado que han conseguido localizar a 14 nacionales bajo los escombros y que el número de fallecidos sigue siendo cinco.

De esta forma, Exteriores ha confirmado que ´"el primer paquete financiero de la agencia española de cooperación para las primeras necesidades en Venezuela ya se ha entregado", además de señalar que "los primeros rescatistas españoles ya se encuentran sobre el terreno".

Asimismo, el ministro ha querido lanzar un mensaje de apoyo y tranquilidad a los afectados: "Quiero recordar a todos los españoles en Venezuela y a sus familiares que siguen plenamente operativos tanto la embajada como el consulado de España en Caracas".

El ministro reitera que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

Los efectivos españoles ya trabajan sobre el terreno

El avión de la Fuerza Aérea española aterrizó este viernes en Venezuela con 59 efectivos de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas para apoyar a las autoridades venezolanas en las tareas de búsqueda y rescate.

En el mismo avión han viajado 40 efectivos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, entre bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA112) junto a cuatro perros de la Unidad Canina.

En la aeronave se desplazó también un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con el material de primeros auxilios.