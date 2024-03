Gana un millón de euros con el 'rasca y gana' y la euforia provoca el susto de su vida

Ganar un millón de euros en cuestión de segundos está al alcance de muy pocos. De hecho, es algo que muchos sueñan en la Lotería de Navidad o del Niño, pero que es más difícil de lo que parece.

Pero lo que le ha ocurrido a un ganador de tal cantidad en el conocido como 'rasca y gana' ha sorprendido a muchas personas y, la verdad, no es para menos.

Se llevó el susto de su vida. En Saint-Étienne (Francia), un joven de unos 30 años casi se queda con un muy mal sabor de boca por perder el premio que había logrado.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Según informa L'Indépendant, todo ocurrió el pasado mes de febrero en el estanco Le Purple Café. Al comprar varios billetes del rasca Millonario, el dueño del local se sorprendió al ver la reacción del cliente.

"Diez minutos después, lo veo saltando y saltando", aseguró un empleado, mientras relataba que aseguraba que "tengo el millón, tengo el millón".

Pero tal fue la felicidad que perdió los papeles y nunca mejor dicho. Se fue del establecimiento sin llegar a coger su boleto. "De todos modos regresó después de dos horas y media. Nos reímos con mi jefe. Me dijo que podría haber salido airoso. Pero no, ese no es el principio. Es su boleto, no el mío", justificó el trabajador.