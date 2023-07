Guerra Ucrania Rusia en directo, última de contraofensiva, Wagner y ataques

Rusia asegura haber derribado dos drones en la región de Moscú

Las autoridades rusas han informado este martes de que han derribado dos drones en la región de Nuevo Moscú y un tercero en la región de Kaluga, en el oeste de Rusia, sin que se hayan registrado heridos ni víctimas.



Los servicios de emergencia rusos, que están trabajando en la zona en la que han caído los restos de los drones, han informado de que los vehículos aéreos han sido detectados e interceptados "por medio de guerra electrónica", según ha podido saber la agencia de noticias TASS.



"Según datos preliminares, (son) tres drones que se dirigían hacia Moscú en diferentes momentos. Eliminamos dos de ellos en Nuevo Moscú, uno en la región de Kaluga", ha indicado un portavoz a la citada agencia, que ha apuntado a que también se está verificando una supuesta caída de un vehículo aéreo no tripulado cerca de Moscú.



Posteriormente, un cuarto dron se ha estrellado cerca de una instalación militar en Kubinka, también en la región de Moscú, según han informado las mismas fuentes. Las autoridades no han notificado bajas ni daños. Los ataques ucranianos con drones se concentran en la logística bélica rusa, aunque Kiev no ha reconocido ninguno de estos ataques.