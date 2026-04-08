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Israel afirma que el acuerdo de alto el fuego entre EE.UU. e Irán no incluye el Líbano
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Israel afirma que el acuerdo de alto el fuego entre EE.UU. e Irán no incluye el Líbano

El Gobierno de Netanyahu respalda la tregua impulsada por Trump, pero marca una línea roja: el frente con Hizbulá sigue abierto y sin cambios.

Israel Molina Gómez
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Una unidad de artillería israelí dispara desde el norte de su país hacia Líbano, en medio de la escalada de tensiones con Hezbolá, el 17 de marzo de 2026.
Una unidad de artillería israelí dispara desde el norte de su país hacia Líbano, en medio de la escalada de tensiones con Hezbolá, el 17 de marzo de 2026.Ammar Awad / Reuters

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no es tan amplio como parecía. Israel ha confirmado que respeta la tregua de dos semanas anunciada por Donald Trump, pero ha introducido un matiz clave que redefine su alcance: el acuerdo no incluye el Líbano.

En un comunicado difundido por la Oficina del Primer Ministro, el Gobierno israelí ha asegurado que "apoya la decisión" de Washington de suspender los ataques, siempre bajo condiciones claras. Entre ellas, que Irán abra los estrechos -en referencia a Ormuz- y que cese sus operaciones en la región.

Sin embargo, el punto más relevante no está en lo que apoya, sino en lo que excluye.

Una tregua… pero parcial

Israel ha sido tajante: el alto el fuego "no incluye al Líbano". Es decir, mientras Estados Unidos e Irán abren una ventana de negociación, uno de los principales escenarios del conflicto sigue activo.

La afirmación contradice directamente la versión ofrecida por Pakistán, mediador en el acuerdo, cuyo primer ministro, Shehbaz Sharif, había asegurado que la tregua abarcaba todos los frentes.

Esa diferencia no es menor. Define hasta dónde llega realmente la desescalada.

El frente que no se detiene

El Líbano se ha convertido en un punto central de la guerra desde finales de febrero, cuando Hizbulá -aliado de Irán- lanzó ataques contra Israel en respuesta a la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv sobre territorio iraní.

Desde entonces, la respuesta israelí ha sido contundente. Bombardeos aéreos, operaciones terrestres y una presión constante sobre el sur del Líbano han marcado la evolución del conflicto en esa zona.

Las cifras reflejan la intensidad: más de 1.500 muertos y cerca de 4.800 heridos.

Sin cambios en la estrategia

El mensaje de Israel deja claro que su posición no varía pese al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. El Gobierno insiste en que su prioridad sigue siendo neutralizar cualquier amenaza vinculada a Teherán en la región, especialmente a través de grupos como Hizbulá.

Además, recuerda que Washington sigue comprometido con impedir que Irán desarrolle armas nucleares y con frenar su influencia en Oriente Medio.

Es decir, la tregua no altera sus objetivos estratégicos.

Una negociación con límites

Mientras Estados Unidos e Irán se preparan para negociar en Islamabad a partir del 10 de abril, el escenario sobre el terreno es más complejo de lo que sugiere el anuncio inicial.

El alto el fuego existe, pero no en todos los frentes. La guerra continúa en el Líbano, uno de los puntos más sensibles del conflicto, y lo hace al margen de la tregua principal.

El matiz que lo cambia todo

La aclaración de Israel introduce una idea clave: no hay una pausa total, sino selectiva.

El acuerdo reduce la tensión entre Washington y Teherán, pero no detiene el conflicto en su conjunto. Y eso convierte estas dos semanas en un periodo incierto, en el que conviven la negociación y la guerra.

Porque, aunque el alto el fuego está en marcha, no lo está en todas partes.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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