Israel asegura que controla el 40% de la ciudad de Gaza y adelanta que los ataques continuarán en los próximos días

Un hombre llora sobre el cuerpo de un niño, tras un ataque israelí sobre la Ciudad de Gaza, en una imagen de archivo.

El Ejército israelí ha asegurado este jueves que ya controla el 40 % de la ciudad de Gaza. Fuentes consultadas por la agencia Efe explican que la capital palestina lleva tres semanas bajo bombardeos incesantes que han dejado cientos de muertos, demoliciones sistemáticas de viviendas, y otros edificios.

"Pueden ver en pantalla un ejemplo de una detonación en el barrio de Zeitún, dentro de la ciudad de Gaza. Hoy controlamos el 40 % de la ciudad", ha asegurado en un video mensaje a los medios el portavoz israelí, Effie Defrin, sin dar más detalles.

Defrin ha añadido que los equipos de combate de dos brigadas siguen combatiendo en el barrio de Zeitún, y que otras fuerzas de infantería maniobran en el barrio de Sheikh Radwan, al norte de la ciudad de Gaza. "Seguimos atacando sistemáticamente la infraestructura de Hamás", ha añadido el portavoz.

Según fuentes sanitarias, citadas por el medio catarí Al Jazeera, solo en lo que va de jueves Israel ha matado a 69 gazatíes en ataques a lo largo de la Franja, entre ellos a 39 en la asediada ciudad de Gaza.

Asimismo, los rescatistas de la Defensa Civil han difundido vídeos en sus canales, intentan rescatar a víctimas entre los escombros de casas destruidas en la ciudad de Gaza. En un solo ataque hoy contra el barrio de Al Tuffah, según informó el portavoz de esta entidad, Mahmud Basal, cinco personas fueron asesinadas y más de medio centenar resultaron heridas, entre ellas niños.

Colapso en los bancos de sangre de la Franja

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha advertido este jueves del colapso en los bancos de sangre y en los laboratorios debido a la falta de material sanitario en medio de los constantes ataques del Ejército israelí sobre el enclave palestino.

El ministerio, controlado por Hamás, ha detallado en un comunicado que un 65% de los suministros para llevar a cabo análisis de sangre están agotados, lo que dificulta la capacidad del personal para hacer seguimiento a los pacientes y realizar diagnósticos.

De la misma forma, alrededor del 53% del material médico utilizado en los laboratorios se ha acabado. Según las autoridades gazatíes, esta escasez ha provocado la suspensión de la mayoría de los servicios de laboratorio en los hospitales.

Por ello, ha hecho un llamamiento tanto a la comunidad internacional como a las agencias humanitarias para "intervenir urgentemente" y proporcionar suministros a los laboratorios y bancos de sangre, advirtiendo de que "cualquier retraso significaría la pérdida de más vidas".