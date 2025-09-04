Al menos 7 muertos, entre ellos 4 niños, en un bombardeo israelí sobre una tienda de campaña

Al menos siete personas, entre ellas cuatro niños, han muerto este jueves a causa de un bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra una tienda de campaña que alojaba a desplazados en el campamento de refugiados de Nuseirat, situado en el centro de la Franja de Gaza.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que el ataque ha alcanzado una tienda de campaña en la que vivían varios miembros de la familia Al Aish, mientras que el diario Filastin ha indicado que entre las víctimas hay cuatro niños de entre siete y 15 años.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 63.700 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.

Los palestinos muertos de hambre ya superan los 370

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a 370 los palestinos muertos de hambre a causa de la ofensiva militar de Israel contra el enclave y las restricciones israelíes a la entrega de ayuda humanitaria a la población.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que durante las últimas horas se han confirmado otros tres fallecimientos por esta causa, antes de resaltar que entre la cifra total de muertos por hambre y desnutrición figuran 131 niños.

Asimismo, ha recalcado que 92 personas, entre ellas 16 niños, han muerto desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto la Franja como una zona de hambruna.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.