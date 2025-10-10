Empieza el alto el fuego en Gaza y el ejercito israelí comienza a retirar sus tropas

El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la Franja de Gaza acaba de entrar en vigor. Según lo acordado, este viernes a las 12 horas (las 11.00 horas en la España peninsular e Islas Baleares) arranca la retirada de las tropas israelíes de los urbes gazatíes tras más de dos años de masacre.

"El acuerdo de alto el fuego entró en vigor a las 12.00 horas", ha dicho el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, en un mensaje en su cuenta en la red social X, donde ha recalcado que las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se encuentran ya "en las nuevas líneas de despliegue operativo, a partir del acuerdo de alto el fuego y retorno de los secuestrados".

El propio Avichai ha recalcado que "las tropas permanecerán desplegadas en zonas específicas de la Franja de Gaza" y ha reclamado a la población que "no se acerquen a ellas hasta nuevo aviso". "Acercarse a ellas supone un peligro", ha advertido, en un mensaje en el que dice que "busca evitar fricciones y malentendidos".

"Se permite el movimiento del sur al norte de la Franja de Gaza a través de la carretera Al Rashid y la calle Saladino", ha especificado, las dos principales rutas en la Franja, lo que permitirá el retorno de los miles de desplazados hacia el sur a causa de la reciente ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza (norte).

Sin embargo, ha hecho hincapié en que "acercarse a las zonas de Beit Hanun, Beit Lahia y Sujaia, así como otras zonas donde hay fuerzas estacionadas, es extremadamente peligroso", antes de agregar que en el caso del sur de Gaza también "es muy peligroso" acercarse al cruce de Rafá, el corredor Filadelfia y "todas las zonas de concentración de fuerzas en Jan Yunis".

"Nuestro pueblo palestino ha emergido de una guerra de exterminio, cerco, hambre y destrucción masiva", ha dicho la oficina de prensa de las autoridades de Gaza, que ha recalcado que "se hace frente a esta fase con un espíritu de responsabilidad nacional y humanitaria" para poder atender las enormes necesidades de la población del enclave, cuya "legendaria paciencia y resiliencia" ha ensalzado tras dos años de ofensiva de Israel.